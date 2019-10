Edilizia e sicurezza nelle scuole, il centrodestra di Campobasso chiede e ottiene il consiglio monotematico: si terrà dopodomani 16 ottobre

I consiglieri di centrodestra al Comune di Campobasso hanno richiesto la convocazione di un Consiglio comunale urgente e monotematico sul tema dell'edilizia scolastica che si terrà mercoledì 16 ottobre.

"Non si può restare inerti ed indifferenti rispetto al tema dell'edilizia scolastica- dichiara Alessandro Pascale della Lega- La maggioranza grillina ha una responsabilità "aggravata" da anni di battaglie, all'opposizione, per chiedere scuole sicure: tutti ricordano le barricate di Gravina, Cretella, Praitano e Felice al fine di non consentire che i bambini di Campobasso frequentassero edifici scolastici insicuri e privi delle certificazioni di legge.

Alcune scuole cittadine ad oggi risultano aperte, nonostante le relazioni del gruppo di studio dell'Unimol abbiano certificato carenze strutturali e documentali inquietanti.

Facciamo nostre, inoltre, le legittime rivendicazioni, richieste e osservazioni del Comitato scuole sicure(di cui era referente regionale fino a pochi mesi fa l'attuale consigliere grillino e presidente della Commissione Lavori pubblici Simonetti) e di Cittadinanzattiva che anche quest'anno ha pubblicato un report sull'edilizia scolastica che deve essere un monito per gli amministratori locali.

I Consiglieri di centrodestra, sul tema della sicurezza scolastica, non faranno sconti alla Giunta targata Gravina-Cretella-Praitano-Felice, nella consapevolezza che agli slogan e alle posizioni strumentali da campagna elettorale debbano seguire fatti e soluzioni".