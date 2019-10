Biosphere Hack Molise #FuturaItalia#PNSD, una esperienza formativa per l'istituto comprensivo di Carovilli

Un'avvincente esperienza scolastica è quella che sta vivendo, in queste ore, un gruppo di studenti dell'I. C. "Molise Altissimo" di Carovilli, coinvolti nell'evento Biosphere Hack Molise #FuturaItalia#PNSD. Un'iniziativa che rientra tra quelle promosse direttamente dal MIUR attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale, teso ad implementare l'uso degli strumenti informatici in un'ottica altamente innovativa e promotrice di nuove forme di abilità. Ed è così che sulla scia del successo dell'edizione 2018 di #Futura Campobasso#PNSD, la tappa in corso in questi giorni sta coinvolgendo oltre novanta studenti degli istituti molisani, in prevalenza delle scuole secondarie di secondo grado, insieme a docenti ed esperti che nel pomeriggio di domenica 13 ottobre si sono radunati a Isernia vivendo il momento inaugurale presso il Museo Paleolitico alla presenza dell'Assessore Regionale alle Politiche Scolastiche Roberto Di Baggio, del Provveditore agli Studi di Campobasso, delegata dell'USR Molise, prof.ssa Maria Luisa Forte, del Sindaco del Comune di Isernia, Giacomo D'Apollonio e della rappresentanza istituzionale dei Carabinieri della Biodiversità di Isernia.

La sede fulcro dello svolgimento delle attività è stata prescelta quest'anno presso la Riserva MAB di Collemeluccio, uno dei luoghi senza dubbio più belli e significativi del Molise, dove gli studenti alternano i momenti dell'impegno della competizione ad escursioni guidate, accompagnati dagli esperti della Riserva, i Carabinieri per la tutela della biodiversità dell'area protetta. Stamane, con il team di esperti coinvolti nella conduzione della manifestazione, hanno avuto inizio le attività dell'hackathon e gli studenti, organizzati a squadre, sono stati chiamati a "immaginare un processo, prodotto o servizio innovativo, anche di natura imprenditoriale, che favorisca, anche attraverso il loro diretto coinvolgimento, la valorizzazione e rigenerazione del patrimonio culturale e paesaggistico, inteso come eredità da tutelare per il raggiungimento dell'obiettivo 15 dell'Agenda 203 per lo Sviluppo Sostenibile". Il compito assegnato ai Juniorhack dell'I. C. "Molise Altissimo", Doris Cenci, Asia Di Benedetto, Aurora Mastrostefano e Giada Ricchiuti di Carovilli, Simone Cafarelli, Giuseppe Labella e Mike Marcantuono di Miranda, Kacper Trus di Pescolanciano, stimola lo spirito cooperativo del gruppo impegnato a formulare una proposta che sia dotata di creatività e pensiero critico, volta alla tutela di un contesto territoriale unico, che abitano, percependone il valore in maniera forse poco consapevole, da preservare, quale eredità per le prossime generazioni. La tre giorni si chiuderà il 15 ottobre, quando sarà proclamato il progetto vincitore e, anche se i giovani studenti non riusciranno a conquistare l'ambito podio, rimane forte il sostegno della loro Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli, dei docenti accompagnatori prof.ssa Claudia Amicone e prof. Andrea Di Rollo, insieme al personale docente e Ata e a tutti gli studenti dell'istituto, certi che i compagni in gara daranno del proprio meglio, coltivando le virtù che farà di loro competenti "guardiani" che sapranno, nel tempo, preservare, tutelare e offrire il dono meraviglioso dell'ambiente in cui abbiamo la fortuna di vivere.