Romagnuolo: Castel Del Giudice un modello per tutti i comuni molisani

"Come cittadina e come consigliera regionale che visita il territorio molisano, lo apprezza e si confronta continuamente con i cittadini sulle loro innumerevoli problematiche, sento il desiderio e la necessità di complimentarmi con Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice, per avermi invitata ufficialmente alla seconda edizione della festa della mela molisana e all'inaugurazione del birrificio agricolo".

E' quanto dichiarato da Aida Romagnuolo di Prima il Molise.

"Ho avuto l'opportunità, ha continuato Romagnuolo, che mi ha consentito di rendermi personalmente conto di come anche in un piccolo comune come Castel del Giudice si possono realizzare alcuni obiettivi e rendere un territorio appetibile anche da parte di chi ha interesse ad investire nelle nostre piccole realtà molisane. La festa della mela a Castel del Giudice, ha proseguito Romagnuolo, è stata una grande festa popolare dove migliaia di persone hanno potuto apprezzare non solo la bontà del territorio e del cibo, ma anche la capacità di amministrare uno dei più piccoli comuni del Molise e renderlo partecipe allo sviluppo di un'intera area che ha tutto il desiderio di continuare ad esprimere tutte le sue bellezze e le sue potenzialità. Mi piacerebbe, ha ancora proseguito Romagnuolo, che tutti i sindaci del Molise si recassero a Castel del Giudice per verificare di persona l'affetto che gli amministratori locali nutrono per il loro paese e, in particolare, a visitare la straordinaria iniziativa del Borgotufi, l'antico borgo rurale restaurato e trasformato in albergo diffuso. C'è sempre, ha concluso Romagnuolo, senza presunzione, qualcosa da imparare anche da grandi e da sapientoni"