Bojano: parenti, amici e cittadini si stringono intorno alla famiglia di Gennaro e gli danno l'ultimo saluto

Ore 10:30 puntuale il rintocco delle campane dell'Antica Cattedrale di Bojano. Attorno silenzio, un silenzio assordante, eppure il piazzale era pieno di gente, amici, parenti, conoscenti, curiosi, per dare l'ultimo saluto a Gennaro, il ragazzo 21enne deceduto nell'incidente stradale di sabato sera sulla Statale 17.

Lui non si è fatto attendere, un attimo ed è spuntato dalla curva, ha fatto 100 metri e il cuore di tutti ha iniziato a battere più forte. Silenzio. L'unico rumore che si sentiva era quello degli uccelli che giravano attorno al campanile, loro non sanno il dolore che proviamo. Gli amici con le divise da arbitro, i colleghi con magliette bianche e uno striscione, composti, tutti maledettamente composti per onorarti come meriti. Papà Luigi dietro a te, ti guarda e... Si entra in chiesa, si piange, abbracci, commozione... oggi un altro Angelo ci guarderà dal cielo. Ciao Gennaro!