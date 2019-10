Campobasso, da oggi è tornato attivo il centro prelievi in via Toscana

Da questa mattina è tornato attivo il servizio presso il 'Punto prelievi' dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) di via Toscana a Campobasso. Era chiuso dal primo luglio scorso. Lo rende noto il sindaco di Campobasso Roberto Gravina il quale da subito aveva assicurato il suo intervento affinché la struttura fosse riaperta. "Sempre di concerto con l'Azienda sanitaria regionale, che ringrazio per la disponibilità dimostrata nel trovare la migliore soluzione possibile a favore della comunità cittadina - commenta - e, nello specifico, del quartiere interessato, ci siamo attivati per definire i lavori da compiere per ampliare gli spazi destinati all'Asrem e poter così permettere un potenziamento dell'offerta mediante l'ammodernamento degli stessi. Si tratta di un doveroso intervento che la stessa Azienda aveva ripetutamente richiesto in passato, ma inutilmente - conclude Gravina - per ovviare ai noti problemi logistici e ambientali".

(ANSA).