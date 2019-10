Riapertura della biglietteria ferroviaria di Isernia, la maggioranza tranne Romagnuolo dice no: mozione bocciata

Le minoranze in consiglio regionale avevano chiesto, con una mozione, la riapertura della biglietteria della stazione ferroviaria di Isernia. Ma la maggioranza ha detto no. E quindi un servizio importante per i cittadini pentri resterà chiuso.

Hanno votato a favore, cioè per la riapertura, Aida Romagnuolo (unica della maggioranza), Fanelli, Greco, Nola, Manzo e Di Chirico. Mentre Primiano e Fontana del M5S sono risultati assenti con Iorio, Scarabeo e Facciolla. La richiesta di riaprire la biglietteria delle ferrovie dello stato ad Isernia è stata bocciata. Il Molise è sempre più morto e tutti tacciono