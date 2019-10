Scempio nei pressi della chiesa di Santa Croce a Agnone

Passeggiare in notturna nei vicoletti del centro storico agnonesi è un piacere per gli occhi e per lo spirito. Dolci viuzze si srotolano sotto il nostro sguardo accompagnati da una temperatura particolarmente gradevole di questo ottobrata agnonese. Ma all'improvviso lo scempio. In un portoncino murato della chiesa di Santa Croce, lateralmente all'ingresso principale , un cumulo di buste di rifiuti abbandonati. Viene da pensare : ma cosa puo suggerire a lle persone un tale scempio, oltretutto in una splendida zona storica di Agnone che va preservata come un gioiello di famiglia?