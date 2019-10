Consiglio comunale sulle scuole a Campobasso: si discute prima di presentare una mozione. Scontro tra Gravina e Battista

Consiglio comunale ad alta tensione quello che si è svolto oggi a Campobasso sulla sicurezza nelle scuole.

La notizia emerge a fine seduta quando c'è uno scontro tra l'ex sindaco Antonio Battista e l' attuale Roberto Gravina.

L' ex primo cittadino accusa: l' assessore Niro ci ha assicurato che ci sono oltre 10 milioni di euro sulle scuole. Con la vostra politica rischiamo di perderli. Il sindaco Gravina non ci sta e rintuzza gli attacchi del predecessore sostenendo che sono strumentali.

Oltre questa fiammata abbiamo assistito a un consiglio che produrrà il suo atto nel pomeriggio. Il centrodestra e in particolare la Lega, hanno chiesto un consiglio comunale senza proporre una mozione discutibile dalla mattina. Hanno richiesto in aula l'intervento della dirigente Iannelli che ha spiegato tecnicamente cosa ha studiato ( vedi video). Ma la mozione da discutere non c'era. Nessun atto ufficiale se non la relazione dell' assessore Amorosa.

In mattinata già c'era stato un primo confronto tra il sindaco e del suo predecessore che abbiamo testimoniato in diretta sulla pagina di Molise Centrale.

Poi il centrodestra si è esibito in figure retoriche, ricordando però anche i bambini di San Giuliano di Puglia. Quei 27 angeli di cui si parla dal 31 ottobre 2002. Il consigliere Esposito, nel suo appassionato intervento ha ricordato anche altre tragedie avvenute a causa della poca sicurezza nelle scuole.

Poi c'è stato l' intervento del comitato nascente della scuola di Mascione che ha chiesto di non chiudere il loro plesso scolastico.

Nel pomeriggio la prosecuzione dei lavori. Sulla pagina Facebook di Molise Centrale gli interventi della mattinata.