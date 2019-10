Manovra, Tartaglione: Forza Italia raccoglie firme per tetto tasse in Costituzione

"Le misure messe a punto dal governo, sul carcere agli evasori e su ulteriori limiti all'uso del contante, non porteranno alcun beneficio alla causa e rischiano soltanto di penalizzare innocenti e lavoratori onesti e in generale rischiano di mettere a repentaglio la liberta' delle persone. L'allarme lo ha lanciato oggi sul Corsera il presidente nazionale dei commercialisti e FI si opporra' con tutte le forze a interventi che ricordano piu' le dittature del secolo scorso che un Paese

democratico e liberale".

Lo dichiara l'onorevole di Forza Italia Annaelsa Tartaglione.



"La favola del cambiamento- aggiunge- si sta trasformando in un vero e proprio incubo e tutti i nostri timori sul ritorno del'comunismo' o su eventuali sue pericolose parodie si sta in qualche modo avverando. Si pensi- prosegue Tartaglione- piuttosto ad aiutare concretamente chi con sacrificio, in particolar modo i

giovani, prova a costruire un futuro invece di concepire i cittadini come schiavi da vessare e punire". "Questa manovra- conclude la parlamentare azzurra- crea danni irreparabili perche' aumenta le tasse, aumenta il deficit e mette a rischio la liberta' dei contribuenti. FI raccogliera' subito le firme per mettere un tetto alle tasse in Costituzione, e' l'unico modo per fermare concretamente questo assalto alle tasche degli italiani".