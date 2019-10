Sanità, Occhionero interroga Speranza: finalmente verrà abolito il superticket

" Finalmente l'odioso balzello del superticket sarà abolito. Sono soddisfatta della risposta che il ministro della Salute Roberto Speranza ha dato alla mia interrogazione".

Lo ha dichiarato la deputata di liberi e uguali, Giuseppina Occhionero, che oggi ha interrogato il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso del Question Time alla Camera.

Secondo la parlamentare, il cosiddetto superticket è un odioso balzello aggiuntivo di €10 introdotto nella manovra del 2011. Da anni - ha dichiarato nel suo intervento l'onorevole occhionero- i cittadini sono costretti a pagare questo surplus per le ricette di visite specialistiche e diagnostiche in palese contraddizione con il dettato costituzionale e - ha aggiunto - contravvenendo ai principi fondanti di uguaglianza dello stesso servizio sanitario nazionale. Il ministro Speranza ha confermato che proprio nella seduta di ieri notte il Consiglio dei Ministri ha deciso che dal primo settembre i cittadini non pagheranno più il superticket, abolito con la legge finanziaria. "Un cambio evidente di rotta - ha dichiarato la deputata - che traccia il solco di una sanità diversa che vuole affermare e tutelare - ha concluso l'onorevole Occhionero - i diritti alla salute e alle cure a tutti i cittadini".