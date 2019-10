Mirabello in Musica 2019, da quattro regioni d'Italia nel borgo del Molise centrale per la tre giorni di pianoforte Master Class con Daniel Rivera

Nell’ambito del progetto Mirabello in Musica 2019, a cura dell’Associazione Musicale “Doppio Diesis” domenica sera si è conclusa, con un concerto a 2 e a 4 mani la Master Class di Pianoforte di Daniel Rivera presso il Palazzo Spicciati di Mirabello Sannitico. L'affermato pianista argentino nella tre giorni mirabellese ha dimostrato appieno tutto il suo grande valore come pianista e come didatta. Le sue lezioni, puntuali, dai toni pacati, arricchite da numerosi esempi pratici al pianoforte, da preziosissimi consigli e da una minuziosa cura dei particolari, hanno evidenziato una profonda analisi sotto il profilo storico, stilistico, musicale dei brani proposti dai partecipanti.

Giunti da Bergamo, Mantova, Latina, Rieti, Benevento, Napoli e ovviamente dal Molise, i partecipanti -anche con famiglie al seguito, che nello scorso week end hanno potuto ammirare le bellezze paesaggistiche del nostro territorio e gustare le prelibatezze enogastronomiche molisane - si sono mostrati entusiasti di aver vissuto un'importante e significativa esperienza, ricca dimomenti musicali di elevato valore artistico, culminata nel concerto finale della Master Class, nel quale sono stati proposti al caloroso pubblico brani classici e danze a 4 mani dal mondo.