Malori alla Fis Chimica di Termoli, la posizione del Soa

Ieri mattina 15 Ottobre 2019 3 lavoratori della Fis chimica di Termoli sono stati coinvolti da incidente sul lavoro , due hanno inalato sostanze acide e colti da malore, un terzo ustionato ,da più di 24 ore dall'accaduto regna il silenzio totale , ormai sembra cosa normale che dei lavoratori rischiano la salute se non la vita sui luoghi di lavoro , abbiamo appreso la notizia dai mezzi di informazione , in merito la posizione pubblica del sindacato confederale nemmeno l'ombra idem per quella aziendale , dato che non si producono pasticcini ma agenti chimici e visti appunto I risultati dell'incidente il SOA Sindacato Operai autorganizzati chiede chiarezza su questo accaduto e particolarmente è vicino ai lavoratori rendendosi disponibile per eventuali azioni e iniziative .Rinnoviamo la solidarietà e vicinanza di classe ai lavoratori in questione e alle loro famiglie.

SOA Sindacato Operai Autorganizzati