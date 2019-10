Consiglio monotematico sulla sicurezza nelle scuole a Campobasso, centrodestra soddisfatto

Approvato all'unanimità l'Ordine del Giorno presentato dai consiglieri comunali di minoranza al Comune di Campobasso, Alberto Tramontano, Alessandro Pascale, Maria Domenica D'Alessandro, Salvatore Colagiovanni, Carla Fasolino, Mario Annuario e Domenico Esposito, avente a oggetto "Pianificazione e Programmazione, Iniziative e Interventi inerenti la città di Campobasso".

L'OdG impegna la Giunta comunale di marca pentastellata a predisporre un Piano di interventi per le scuole del capoluogo.

Gli edifici interessati sono la F. D'Ovidio e la E. D'Ovidio di Piazza della Repubblica e via Gorizia, la scuola dell'Infanzia San Vito (via Jezza), le scuole dell'infanzia di via Crispi e via Tiberio, l'asilo nido di via Verga, gli Istituti Comprensivi Montini (quartiere Cep e contrada Mascione), Petrone (Vazzieri) e Jovine (San Giovanni).

Nell'OdG si evince che sarà compito dell'amministrazione comunale predisporre una disamina dei plessi scolastici nelle sedute di Commissione, l'organizzazione di sopralluoghi funzionali calendarizzati da parte dei presidenti delle Commissioni Lavori Pubblici e Istruzione, i quali dovranno provvedere a una verifica di fattibilità funzionale per la realizzazione di uno o più campus didattici, allo scopo di ampliare l'offerta formativa e prevedere spazi adeguati per le attività sportive ed extra curriculari.

La Giunta Comunale, secondo quanto approvato in Assise, provvederà a fornire le indicazioni sulle procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare scolastico della città di Campobasso, con particolare riferimento agli edifici di via Kennedy e via D'Amato.

Sempre l'esecutivo cittadino si è impegnato a relazionare sulle strutture comunali dismesse.

<<Siamo soddisfatti per quanto approvato dall'Aula consiliare quest'oggi. Un documento che ha ottenuto il parere favorevole dell'intera Assise, segno dell'ottimo lavoro svolto dal centrodestra nelle ultime settimane in tema di edilizia scolastica. La buona politica si fa anche dai banchi delle minoranze, da dove è possibile essere costruttivi e propositivi per il bene della propria città. Il centrodestra continuerà a dare il proprio apporto, grazie al lavoro degli esponenti della coalizione di Palazzo San Giorgio>>.

