Occhionero: l'atto di indirizzo appena votato ci rilancia da protagonisti nell'Unione Europea

"La risoluzione della maggioranza ci rilancia da protagonisti nel panorama dell'Unione Europea". Lo ha dichiarato la deputata Giuseppina Occhionero che, a nome del gruppo di Liberi e Uguali della Camera, ha votato a favore sull' atto di indirizzo del governo in occasione del Consiglio Europeo in programma oggi e domani. Bisogna mettere al centro dell'agenda politica - ha affermato nel suo intervento l'onorevole Occhionero - la crescita economica dell'Unione, per consentire il superamento di tutte le diseguaglianze sociali. È indispensabile - ha aggiunto - rafforzare il welfare e investire nell'istruzione per dare ai giovani cittadini europei la possibilità di entrare nel mercato del lavoro. La parlamentare molisana si è anche soffermata sul conflitto aperto dalla Turchia sul fronte siriano, auspicando una ferma presa di posizione e di condanna nei confronti di Ankara da parte dell'Unione. "C'è poi il tema dei migranti - ha evidenziato l'onorevole Occhionero - sul quale l'Italia si è spesso trovata da sola. Mi piace sottolineare - ha proseguito - che questo governo sta cambiando volto e sta cercando di coniugare umanità a sicurezza, solidarietà a sicurezza. Non abbiamo bisogno di chi soffia sul fuoco della paura". Tra gli altri temi toccati l'ambiente e i cambiamenti climatici, per i quali l'Europa deve porsi come punto di riferimento. "Dobbiamo scongiurare in tutti i modi il 'no deal' - ha poi dichiarato - anche per garantire tutti gli italiani che si trovano in questo grande paese che è il Regno Unito, che affronta la sua più grave crisi a causa delle politiche nazionalistiche ostili alla collaborazione tra gli Stati. Questa mozione - ha quindi concluso Giuseppina Occhionero, annunciando il voto favorevole di Leu - riporta l'Italia al centro delle istituzioni europee".