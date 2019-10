Aida Romagnuolo: Disabili, soddisfatta per il ripristino del servizio trasporti gratuito a Termoli. Ora la Regione si muova

"Ho appreso con soddisfazione la notizia che la Gtm di Termoli, la società che cura i trasporti urbani nella cittadina adriatica, ha momentaneamente e con nuove disposizioni di servizio, ripristinato il servizio del trasporto gratuito per i disabili. Questo è un momento che attendevo e che mi riempie di gioia".

E' quanto dichiarato da Aida Romagnuolo leader di Prima il Molise. Penso che a questo punto chi di dovere, ha continuato Romagnuolo, cioè chi alla Regione Molise ha la responsabilità di risolvere definitivamente questo penoso ed increscioso problema, si muova, alzi i tacchi e si impegni immediatamente a trovare la soluzione a questo gravoso ed ingiustificato problema che ha creato a Termoli non pochi disservizi e difficoltà tra i disabili. Come al solito, ha proseguito Romagnuolo, per l'inerzia di qualcuno, a rimetterci sono sempre le fasce sociali più deboli, quelli che maggiormente soffrono. Sono del parere, ha ancora continuato Romagnuolo, che la Regione Molise deve celermente risolvere questo problema, e porre fine ad una situazione che più del comico ha del tragico. Gli uffici competenti della Regione, ha concluso Romagnuolo, provvedano immediatamente a versare nelle casse del Comune di Termoli il quanto dovuto, per poi consentire allo stesso di provvedere ad inoltrare alla società GTM le sue spettanze.