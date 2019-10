Piazza Unità d'Italia, pensiline danneggiate dai vandali: i cittadini si ribellano

Piazza Unità d'Italia a Agnone è una delle più belle piazze agnonesi, con al centro il monumento dei caduti. Piazza di incontri, ritrovi e aperitivi all'aria aperta. Sede anche di sosta dei pullman e transito di molti passeggeri, studenti che partono o arrivano dai paesi limitrofi e altrove.

Al centro una bella villa comunale dove c'è un pensilina coperta tipo gazebo che accoglie i viaggiatori durante la brutta stagione o con il solleone. La pensilina spesso, non è la prima volta viene presa di mira da qualche vandalo, o i ragazzi che giocano a pallone che regolarmente frantumano i pannelli di rivestimento della pensilina. Oramai da più mesi si assiste allo spettacolo che potete apprezzare nelle foto da noi postate.PIù di un cittadino ha segnalato all'amministrazione comunale il danno e il disagio dei viaggiatori nei frequenti oramai giorni di pioggia ma "non c'è peggiore sordo di chi non vuole sentire" come recita un famoso proverbio popolare. Eppure sostituire un pannello alla pensilina di attesa non è una grande opera che richiede grandi investimenti e tempi lunghi ma crea parecchi disagi ai cittadini