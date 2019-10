Polizia a Campobasso, nasce il gruppo di volontariato di Protezione Civile

Nella mattinata odierna, presso la Sala Rosano della Questura, alla presenza del Questore di Campobasso dr. Mario CAGGEGI, dell’ Ing. Francesco DI BARTOLOMEO, presidente dell’ O.D.V.- gruppo di Volontariato e di protezione civile , del vice presidente Carlo REMOR, del Dr. Martino MELILEO, Coordinatore nazionale dell’ANPS è stato presentato il “Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato – Sezione Campobasso”,di recente costituzione; si tratta di un’Organizzazione di Volontariato (Ente del Terzo Settore) che va ad affiancarsi e a coadiuvare i componenti dellaSezione A.N.P.S. di Campobasso,presieduta dal Sig. Aldo BOTTICELLA, Vice Sovrintendente della Polizia di Stato in quiescenza,da diversi annidedita all’organizzazione sul territorio molisano di diverse iniziative, soprattutto di beneficenza e di formazione nelle Scuole.

Il Gruppo di Volontariato, che ad oggi conta 20 associati, ha l’obiettivo di concorrere nello svolgimento di attività di protezione civile, soprattutto riguardo alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi di calamità naturali, alla pianificazione, alla gestione ed al superamento di emergenze varie sempre legate alle suddette calamità, nonché quello della promozione della cultura della legalità, dell’educazione civica e della formazione per la gestione delle emergenze in ambito di protezione civile; a tale ultimo riguardo saranno organizzati prossimamente corsi specifici volti alla preparazione degli operatori.

L’Organizzazione, inoltre, opera nel rispetto della normativa di settore sia nazionale che regionale e svolge attività di solidarietà e pluralismo, con iniziative di carattere sociale e culturale.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dr. Francesco di Bartolomeo, dal Vice Presidente Carlo REMOR oltre la tesoriera Giovanna Di Giuseppe e ai consiglieri Carmen SANTELLA , Maria TIMPERIO e Mario LUZZI. Per le prossime settimane sono in programma diverse collaborazioni con vari Comuni molisani con la finalità di offrire supporto a tali Enti per la gestione degli aspetti di safety nell’ambito delle varie manifestazioni che saranno organizzate sul territorio locale.

Nello specifico, i compiti statutari del neocostituito Gruppo di Volontariato sono:

attività di protezione civile, strutturale e non;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali;

interventi finalizzati alla valorizzazione, alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, del paesaggio, della natura e delle città;

promozione, valorizzazione e diffusione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché della pratica del volontariato;

promozione della cultura della legalità, dell’educazione civica, dell’istruzione e della formazione.

interventi in caso di calamità naturale;

assistenza alle manifestazioni sportive, religiose e civili;

supporto alle istituzioni locali per compiti ausiliari;

tutela del patrimonio artistico ed ambientale.

Al Gruppo possono aderire tutti i cittadini di comprovate qualità morali ed etiche, di età non inferiore ai 18 anni, i quali saranno avviati a specifici corsi di addestramento e di specializzazione.

È possibile iscriversi pressola sede sita a Campobasso in P.zza Gabriele Pepe, 30/A, dove ogni Mercoledì, dalle 16.30 alle 18:30, sarà presente il personale di segreteria pronto a fornire tutte le delucidazioni alle persone interessate