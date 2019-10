Trasporto scolastico, la Giunta regionale stanzia 230mila euro: ecco come verrà utilizzato il fondo

Favorire la frequenza dei bambini nelle scuole dell'infanzia, sostenendo le spese del trasporto scolastico. La Giunta regionale del Molise ha stanziato 230 mila euro destinati ai Comuni che garantiscono il servizio e alle famiglie che provvedono con il mezzo proprio.

"Un bando innovativo, una sperimentazione che ha avuto un ottimo successo con l'adesione di numerosi Comuni - commenta l'assessore all'Istruzione Roberto Di Baggio - ai quali saranno erogate somme in relazione al numero degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, statale o paritaria, per un totale di oltre 1.300 alunni. Sono interventi importanti, per Comuni e famiglie - sottolinea - misure con cui la Regione è vicina al territorio e alle sue esigenze". (ANSA).