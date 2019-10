Agricoltura e Turismo, ne parla lo Spi Cgil a Venafro

Continuano le iniziative organizzate dal Sindacato Pensionati Italiani della CGIL Molise sul tema delle AREE INTERNE e dei bisogni dei territori:

domani, VENERDI' 18 OTTOBRE 2019, a VENAFRO a partire dalle ore 9,30 presso i locali del Comune (ex Palazzo Armieri) siti in piazza Vittorio Emanuele , si terrà l'evento dal titolo "LE NUOVE OPPORTUNITA': AGRICOLTURA E TURISMO" .



Oltre alla tavola rotonda organizzata con esperti e parti sociali, è prevista in piazza la presenza di stand gastronomici di prodotti agricoli locali.