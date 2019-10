Larino, Maria Vittoria Guevara incontra gli operai del Soa e Flm

La professoressa Maria Victoria Guevara Erra, docente all'Università de L'Avana e sorella di Ernesto Che Guevara riceve a Larino in occasione di un seminario con gli studenti una delegazione operaia della Fiat Fca di Termoli aderenti al SOA e alla Flmuniti Cub, nel breve ma intenso colloquio si è parlato sull'importanza della coscienza come formazione per lo sviluppo dei diritti collettivi e delle condizioni attuali operaie di precarietà e dello scollamento sociale generale.

Ernesto Guevara , medico Argentino che ha speso la sua vita per la solidarietà e l'Unione dei popoli .Ha diffuso e sviluppato la Rivoluzione Cubana come segno di grandi valori e di reazione alle politiche di oppressione capitalistica-economica. Istruzione, diritto alla salute, uguaglianza e lavoro ,la grande denuncia mondiale sulle condizioni di povertá e isolamento del cosiddetto terzo mondo ancora oggi grande piaga volutamente irrisolvibile da un sistema fallimentare e a senso unico. Abbiamo ricordato le sue doti e la sua strada utile da ripercorrere e attualizzarla ogni giorno, inoltre abbiamo chiesto alla prof.ssa Guevara un incontro pubblico con gli operai da tenersi presso la nostra sede sociale nel più breve tempo possibile.

SOA Sindacato Operai Autorganizzati

Flmuniti Cub Termoli