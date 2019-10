Turismo recolor dei paesaggi urbani, il Comune di Campobasso in sala Mancini con l'Università di Bologna

Il giorno 22 ottobre 2019, alle ore 15.00, si terrà, presso la Sala Mancini del Comune di Campobasso, una sessione di Nominal Group Technique organizzata nell’ambito del progetto RECOLOR, nel quale l’Ente Comunale è partner insieme alla Regione Emilia Romagna (lead partner) e altri 3 partner croati e tre partner italiani.

Il suddetto progetto, finanziato con fondi del programma Interreg CBC Italia - Croazia 2014/2020, ha come obiettivo quello di aumentare il potenziale turistico dei paesaggi urbani e naturali presenti in Italia e Croazia, spesso non pienamente esplorati e non ancora inseriti nei tradizionali percorsi turistici.