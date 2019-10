Campomarino, trovato un nido di tartarughe "Caretta caretta" a fine ottobre

"Sulla nostra spiaggia (a nord del porticciolo turistico, nelle vicinanze del Lido Lucio) è stato rinvenuto, nella giornata di ieri, il primo nido di caretta caretta (tartaruga marina) nel Molise".

Lo ha dichiarato l'assessore comunale di Campomarino Antonio Saburro che ha aggiunto: "Una decina di tartarughe appena nate sono già in acqua, altre uova si devono schiudere. Di solito, le tartarughe marine, tornano a deporre le uova nello stesso luogo dove sono nate....... Naturalmente come amministrazione comunale non possiamo che essere entusiasti per questo evento eccezionale. Nel frattempo la zona è stata messa in sicurezza".