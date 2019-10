Teatro Italo Argentino, prossimo fine settimana con Claudio Bisio con "se mi vuoi bene"

Se mi vuoi bene, il film diretto da Fausto Brizzi è la pellicola in programma il prossimo fine settimana al Teatro Italo Argentino di Agnone. Gli spettacoli sono previsti sabato 26 alle 22, domenica 27 alle 18 e alle 21.30 e il lunedì alle 21.30.

E la storia di Diego (Claudio Bisio), avvocato di successo con un gran talento nello scatenare accidentalmente catastrofi. Quando cade in depressione, dopo un tentativo di suicidio fallito, decide di combattere il suo malessere in un modo alternativo: aiutare le persone care intono a lui. L'idea gli viene in seguito all'incontro con Massimiliano (Sergio Rubini), che nel suo negozio di Chiacchiere vende ormai solo sagge parole, ed Edoardo (Flavio Insinna). Claudio vede subito nei due un valido aiuto per attuare il suo piano. Si passa quindi all'azione: le persone da aiutare sono la figlia, il fratello, la mamma, il papà, l'amica, l'ex moglie e una coppia di amici. Purtroppo gli esiti della sua missione, però, non sono positivi, anzi Diego finisce per devastare la vita a ognuno di loro, causando ancora più problemi.

Sarà il suo nuovo amico Massimiliano a farlo riflettere e a fargli capire che per aggiustare le cose a volte basta semplicemente l'amore.