Manifestazione sanità pubblica davanti al Consiglio Regionale: comitati in piazza di Isernia, Termoli e Agnone

Consiglio regionale che in realtà non si è svolto questa mattina a Campobasso. Spazio alla grande manifestazione fuori dall' assise civica. La manifestazione non è stata autorizzata negli spazi del Consiglio ma fuori. Nonostante tutto i comitati " in seno al problema" rappresentato da Emilio Izzo, Il Cittadino c'è di Agnone rappresentato da Enrica Sciullo e il comitato #l113 voglio nascere a Termoli con le mamme rappresentanti e il Movimento politico Laboratorio Progressista hanno esposto le loro ragioni fuori dal Consiglio. Successivamente hanno richiesto un confronto al presidente Salvatore Micone che ha autorizzato i singoli consiglieri a essere presenti. Dal primo momento c' era la consigliera Aida Romagnuolo, che ha espresso vicinanza alla lotta. Dopo la sospensione dei lavori sono usciti dall' aula anche i rappresentanti delle minoranze di PD e Movimento Cinque Stelle. Promettendo impegno sulla sanità pubblica.

Ora la manifestazione è terminata da pochi minuti. Sulla pagina Facebook di altomolise.net la diretta integrale della mattinata con interventi e interviste.