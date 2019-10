Isernia2021: partono le assemblee tematiche del MoVimento 5 Stelle

Il prossimo 26 ottobre, alle ore 16:30, presso la Sala Gialla del Palazzo della Provincia, in via Berta, inizierà il ciclo di assemblee pubbliche a tema organizzate dal MoVimento 5 Stelle Isernia. Come anticipato nell'incontro tenutosi lo scorso settembre, il gruppo locale degli attivisti intende avviare una serie di appuntamenti tematici, al fine di avviare la costruzione di una fase politica nuova e diversa da quelle alle quali abbiamo assistito sino ad oggi. Attraverso il confronto, l'ascolto e la condivisione più ampia possibile di temi, progetti e strategie, si intende proporre una nuova visione della città. Il tema del prossimo incontro pubblico sarà "Urbanistica, Mobilità e Territorio: strategie di riqualificazione e sviluppo urbanistico sostenibile della Città". Argomento importantissimo e delicato che riguarda gli standard urbanistici intesi come conquista culturale e sociale da difendere, che può essere adeguata alla prospettiva di miglioramento delle città che auspichiamo. Una occasione per affrontare e riportare appieno nella cultura urbanistica la centralità delle questioni sociali, nell'ottica di proteggere e progettare gli ambiti territoriali e urbani che mantengano, riproducano e integrino le attività sociali, economiche, e culturali. Ciò dovrà comportare la giusta attenzione ai diritti: quelli da garantire nella trasformazione della città esistente. È tempo, perciò, di passare dagli standard pensati per la crescita della città alle dotazioni per la qualità delle diverse forme urbane: dalle destinazioni d'uso alle attività, alla predeterminazione di assetto all'idoneità ambientale per fine alla pre-quantificazione degli spazi e alla loro riconfigurazione.

Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno e necessario invitare all'evento gli Ordini professionali maggiormente interessati a tali questioni (Architetti, Ingegneri, Geometri, Geologi) oltre al Servizio Tecnico del Comune di Isernia e agli Organi istituzionali: Sindaco, Assessori e Consiglieri. Ai professionisti è stato chiesto di intervenire anche in qualità di relatori e confidiamo in un loro positivo e concreto riscontro che permetta di avviare un dibattito costruttivo sul futuro della Città. Il percorso è tracciato: non resta che incamminarsi, sollecitando come di consueto la massima partecipazione al fine di acquisire la opportuna consapevolezza dei problemi da affrontare.