Macchiagodena, muore durante il taglio di alcuni alberi da legna

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri delle Stazioni di Macchiagodena e Cantalupo nel Sannio (IS) sono intervenuti in Santa Maria del Molise (IS) in contrada Macchie dove è stato rinvenuto il corpo esamine di un uomo di Macchiagodona. Dalla ricostruzione dell’evento da parte dei Carabinieri, è emerso che, l’uomo, nel primo pomeriggio della giornata, recatosi in un bosco per effettuare il taglio di alcuni alberi, subiva un grave trauma cranico dovuto verosimilmente alla caduta di un tronco tagliato che gli causava una ferita lacero contusa alla tempia. Il personale medico del 118 intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri competenti al fine di chiarire l’esatta dinamica dell’evento anche attraverso la raccolta di eventuali testimonianze di persone vicine alla vittima