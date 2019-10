Il Comune di Campobasso pronto a recepire le direttive del Ministero dell’Interno per risolvere la problematica nata con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

A seguito delle segnalazioni giunte negli uffici comunali da parte di alcuni cittadini che da qualche settimana hanno riscontrato un improvviso cambiamento dei propri codici fiscali, il Comune di Campobasso specifica che ha completato l’adesione all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente nei primi mesi del 2019.

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali.

L’operazione ha comportato, in molti Comuni e non solo a Campobasso, un aggiornamento dei dati relativi alla popolazione residente con conseguente generazione di nuovi codici fiscali.

È emersa pertanto la necessità del rilascio in alcuni casi, unitamente alle carte d’identità, di nuove tessere sanitarie collegate al nuovo codice fiscale.