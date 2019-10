Questa mattina a Palazzo San Giorgio il saluto tra il sindaco Gravina e il questore Caggegi

Questa mattina il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha ricevuto a Palazzo San Giorgio la visita del questore, Mario Caggegi che si avvia a lasciare la nostra città, la Questura e il servizio in Polizia per il collocamento a riposo.

Come sempre tra sindaco e questore l’incontro si è svolto in un clima di grande accordo e, data la circostanza, anche di particolare emozione.