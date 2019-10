Finanziamenti alle cooperative, il consiglio regionale vota la mozione Pd. Fanelli: un piccolo segnale nella giusta direzione

"Un piccolo segnale del Consiglio regionale, ma che va nella giusta direzione. All'unanimità dell’assise, è stata approvata la mozione del Gruppo Consiliare del Partito Democratico tesa a dare veloce attuazione al finanziamento per favorire le cooperative, in modo da attivare percorsi utili alla promozione occupazionale ed economica del Molise".



Lo ha dichiarato la capogruppo del Pd Micaela Fanelli che aggiunge: "uno stanziamento di 300.000 euro per il triennio 20192021, che avevamo proposto in sede di legge di stabilità regionale, per cui oggi diventa indispensabile ed urgente emanare un bando dedicato ovvero un'altra procedura pubblica con i quali aiutare le imprese cooperative. E la mozione approvata oggi pomeriggio serve ad impegnare il Governatore Toma a dare seguito a queste importante decisione.



Crediamo nella cooperazione e siamo convinti che questo settore vada fortemente sostenuto dalla Regione e, in questa direzione, abbiamo da poco presentato anche una specifica legge sulle cooperative di comunità, sempre allo scopo di favorire sviluppo ed occupazione sul nostro territorio".