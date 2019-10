Aida Romagnuolo: grazie al Questore Gaggegi per il suo lavoro

"Esprimo a titolo personale e a nome di tutto il movimento politico che rappresento in seno al Consiglio regionale e nel Molise, il mio personale e sincero ringraziamento al dott. Mario Antonino Caggegi per tutto quello che ha fatto come Questore della Provincia di Campobasso".

Lo ha dichiarato la consigliera regionale di Prima il Molise che aggiunge: Una persona leale e sincera, che ha svolto il suo impegno di servitore dello Stato con grande umanità, abnegazione e professionalità. La Provincia di Campobasso e il Molise tutto, è grata al dott. Caggegi per quanto fatto e gli augura un lunghissimo e meritato riposo pieno di soddisfazioni. Nello stesso tempo, desidero manifestare le mie felicitazione, al neo Questore della Provincia di Campobasso dott. Alberto Francini .