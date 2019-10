Abbattuti alberi in fin di vita lungo viale Elena, nelle prossime settimane verranno rimpiazzati da esemplari più giovani

Quest’oggi, in prima mattinata, è iniziato il lavoro di abbattimento di alcuni alberi oramai in fin di vita e che mettevano a rischio la sicurezza dei passanti e dei cittadini lungo viale Elena, all’altezza di villa Musenga. Si tratta di interventi ritenuti urgenti e necessari dall’Amministrazione comunale visto lo stato in cui versavano gli alberi.

“Il crollo di un leccio centenario nei giorni scorsi, - ha dichiarato l’assessore Cretella che ha presidiato le operazioni personalmente per tutta la mattinata - ci ha indotto ad effettuare delle verifiche anche su altri esemplari che manifestavano evidenti problemi di salute. Quattro di questi, lungo il tratto di viale Elena in corrispondenza con piazza Bernardino Musenga, sono stati abbattuti questa mattina perché oramai morenti o attaccati da funghi o agenti patogeni che ne compromettevano la stabilità, creando una concreta situazione di pericolo in pienissimo centro città e a due passi dal parco giochi per bambini.

Con l'occasione, sono state rimosse altre due essenze, in piazza Musenga, l'una completamente secca e l'altra a fine vita, nell'ambito dei lavori di valorizzazione e ripopolamento avviati proprio in questi giorni.

Dispiace sempre eliminare alberi, - ci ha tenuto a precisare Cretella - ancor più quando si tratta di esemplari centenari, ma mantenerli, oramai privi di vitalità e con serio rischio e pericolo per la pubblica incolumità, non ha alcun senso.