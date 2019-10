Piano annuale e triennale dello sport: se ne parla in IV commissione

Si è riunita nella mattinata, presieduta dal suo Presidente Filomena Calenda, la IV Commissione consiliare che, dopo l’esame già iniziato nelle scorse sedute, ha reso parere positivo (hanno votato a favore i Consiglieri Calenda, Matteo e Pallante; si sono astenuti i Consiglieri Manzo e Primiani) ai seguenti tre provvedimenti proposti dalla Giunta regionale:

 Regolamento di attuazione art. 17, l.r. 23/2016;

 Programma Triennale dello Sport 2019-2021;

 Piano annuale dello Sport 2019 (l.r. 23/2019).

Il Regolamento e il Programma triennale vanno ora all’attenzione del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive, mentre il Piano annuale dello Sport torna alla Giunta regionale a conclusione del suo percorso valutativo e per la sua conseguente attuazione. Il Presidente Calenda ha espresso soddisfazione per la conclusione positiva dell’esame in Commissione dei tre provvedimenti avvenuta previo un attento ascolto delle associazioni sportive e dei vari soggetti interessati.