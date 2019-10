Raccolta differenziata impropria: rifiuti sparsi per il corso di Agnone e cani randagi che frugano in cerca di cibo residuo

Spettacolo da paese in via si sviluppo nel centro di Agnone. I rifiuti indifferenziati abbandonati senza l'apposito contenitore, alla mercè dei cani randagi,.sparpagliati sul marciapiede. Inconcepibile in un paese dove la raccolta differenziata dovrebbe essere ormai prassi consolidata. Che cosa spinge un cittadino ad abbandonare i rifiuti sotto l'uscio di casa senza l'apposito contenitore, ermeticamente chiuso, resta un mistero da chiarire. Ti forniscono i contenitori, stabiliscono il giorno e l'ora del ritiro, fanno il servizo porta a porta, di cosa altro necessitano alcune persone per smaltire correttamente i rifiuti mettendo a rischio la salute pubblica? il rispetto degli altri e del bene pubblico, la tutela dell'ambiente e della salute, il rispetto delle regole elementari del vivere civile sono doveri di ogni singolo.