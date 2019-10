L’IIS Pertini-Montini-Cuoco sempre più internazionale: al via il nuovo progetto Erasmus.

Esprime grande soddisfazioneper l'approvazione del progetto Erasmus+ KA229 "Catch the EuropeanSun", il Dirigente Scolastico dell'IIS Pertini-Montini-Cuoco di Campobasso, Prof. Umberto Di Lallo, che considera l’internazionalizzazione un obiettivo fondamentale da perseguire al fine di far acquisire agli studenti competenze e conoscenze, attraverso esperienze di mobilità, spendibili nel mercato del lavoro e offrire loro occasioni di confronto con culture diverse.

Nello specifico, il progetto è basato sullo scambio di buone pratiche tra cinque paesi: Italia, Portogallo, Grecia, Polonia e Turchia nell'ambito della tutela ambientale e dell'educazione dei giovani all'utilizzo delle fonti rinnovabili, con la realizzazione di prodotti ad energia solare.La tematica è attuale e irrinunciabile e l'apporto internazionale al progetto ne costituirà un immancabile punto di forza, con lo sviluppo di competenze spendibili in un sempre più rinnovato mondo del lavoro.

Il progetto diventa, dunque, lo strumento migliore per implementare il movimento di talenti e competenze nonché promuovere i valori dell’inclusione e della tolleranza aprendo la scuola e il territorio all’Europa.Dal 25 al 29 novembre 2019 il nostro Istituto accoglierà le delegazioni dei docenti dei paesi partner e nel febbraio 2020 saranno accolti anche gli studenti. In quella occasione saranno prodotti zaini muniti di pannellini solari per caricare smartphone e tablet. Il tutto sempre nell'ottica della salvaguardia ambientale e dell'uso delle energie pulite.