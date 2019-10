Abbonamenti autobus Molise- Sevel, Cimone: ogni lavoratore pagherà 5 corse spalmate per 6 giorni

"L'azienda ci ha comunicato che al momento le compagnie di trasporti si sono adeguate tutte alla circolare della regione e che ogni lavoratore pagherà 5 corse spalmate su 6 giorni.Qualora ci fosse ancora qualche compagnia che fa pagare la corsa singola del sabato a chi ha l'abbonamento settimanale e quindi un aggravio di costi al lavoratore sevel si farà carico del biglietto".

Lo ha annunciato il sindacalista agnonese Emanuele Cimone in merito ai trasporti per raggiungere l'azienda Sevel.

"Quando e se il lavoratore si troverebbe in tale situazione dovrà portare al personale il biglietto pagato e la fotocopia dell'abbonamento settimanale e verrà rimborsato per tutto il costo del biglietto superfluo.Ci invitano a comunicare in direzione eventuali disservizi.la corsa del turno centrale al sabato sarà garantita ma se non ci saranno passeggeri(come sabato scorso)le autolinee non garantiranno più il servizio.Per il discorso ATM vista la circolare non dovrebbero crearsi disservizi ma qualora ci dovessero essere purtroppo non ci sono più responsabilità aziendali in quanto i problemi sono tra la compagnia e la Regione Molise".