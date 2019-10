YarnBombing Trivento Città dell’Uncinetto, domani 25 ottobre 70 artisti parleranno in diretta facebook

L’evento benefico del 9 e 10agosto 2019 a Trivento (CB),con oltre 70 opere di uncinetto creativo provenienti da tutto il mondo, si racconta in uno speciale documentario in onda in diretta facebook, sulla pagina ufficiale ‘YarnBombing Trivento Città dell’Uncinetto’il 25 ottobre 2019alle ore 21:00. Per chi volesse vederlo successivamente, al termine della diretta,il video sarà disponibile per la visione.

L’evento, nato dall’idea di Daniela Pavone e Lucia Santorelli,è stato possibile grazie all’Associazione ‘Un filo che Unisce’ con la collaborazione dellaPro Loco Terventum edelPatrocinio del Comune di Trivento.

Le opere, esposte da Piazza Fontana per tutta la scalinata San Nicola fino alla Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittoreposta nel punto più alto dell’antico borgo, hanno suscitato grande interesse e si è registrato il pieno di visitatori.

Il documentario vede alla regia Enrico ‘Vaga’ Pavone, Alessandro Porfirio aiuto regiae le particolari riprese aeree con drone sono state realizzate da Luiz Gustavo (GUTO).

Attraverso le testimonianze degli artistie il backstagesarà possibile vivere appieno l’atmosfera di condivisione e conoscere i protagonisti che hanno scelto questo particolare modo di comunicare attraverso l’antica arte dell’uncinetto.

Tutto questo sarà accompagnato da unacolonna sonoracomposta da brani musicali realizzati da artisti esclusivamente molisani: ScaricàRicascà, i Senza Guinzaglio e la Riserva Moac.

Le oltre 70 installazioni, sono state realizzate da ben 130 artiste provenienti dall’ Italia, Francia, Belgio, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, Spagna, Israele, Regno Unito, Russia, Australia, USA, Canada, Repubblica Dominicana, Brasile, Messico, Cile, Porto Rico, Venezuela e Colombia.

Il ricavato della vendita delle opere è statodevoluto al progetto ‘Frammenti di Luce’ della Fondazione Bambino Gesù Onlus. La venditaè ancora aperta echiunque volesse contribuire acquistando un’opera può visionare le immagini realizzate dal fotografo Paolo Scarano presenti sulla pagina Facebook dell’evento.

