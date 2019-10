Aggressione al popolo Curdo, la casa del popolo di Campobasso consegna una mozione al consiglio comunale

· esprima la sua incondizionata solidarietà al popolo curdo;

· chieda al governo italiano di assumere una chiara posizione contro l'invasione, sospendendo immediatamente le forniture militari al governo turco, richiamando in Patria il nostro ambasciatore ad Ankara e adoperandosi in tutte le sedi, anche attraverso lo strumento delle sanzioni economiche, per fermare subito la escalation militare e arrivare al ritiro immediato dell'esercito turco dal territorio siriano.