Agnone, 800 mila euro per la risistemazione del manto stradale del Verrino: c'è il bando di gara della Provincia

Buone notizie per la viabilità altomolisana. Infatti la provincia di Isernia ha pubblicato l bando di gara per i nuovi lavori sul viadotto Verrino – Sammartino pari ad un importo di 800 mila euro, fondi regionali. Per chi vorrà presentare manifestazione di interesse c'è da sapere che la presentazione delle buste scadrà il 25 novembre prossimo e il giorno successivo è prevista l’apertura.

Secondo il cronoprogramma possibile le nuove opere che partiranno a primavera del 2020 dovrebbero consistere nella fresatura del manto stradale; nel ripristino delle bocchette di scarico della acque meteoriche, nel risanamento corticale del calcestruzzo ammalorato.

Inoltre è prevista l’impermealizzazione dell’impalcato; la messa in opera del bynbder per la risagomatura del piano viabile; la messa in opera del manto di usura tipo antiskid. Il progettista dei lavori è il geometra Angelo Pizzi, mentre il responsabile del procedimento, Lorenzo Di Iacovo.