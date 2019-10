Cultura dell'accoglienza e comunità inclusiva, la Casa del Popolo presenta il libro di Cittadinanzattiva

Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 18:30, presso la Casa del Popolo in via Gioberti 20, presentazione dello studio e del libro curati da Cittadinanzattiva Molise Onlus "CULTURA DELL'ACCOGLIENZA E COMUNITÀ INCLUSIVA" " HO IMPARATO A PESCARE – Il Molise incontra il Continente Nero".

I contenuti proposti nel libro derivano dalle attività realizzate durante diversi incontri svolti a Campobasso nell'ambito del progetto "Cultura dell'accoglienza e comunità inclusiva" promosso da Cittadinanzattiva, in partenariato con AICS e FICTUS, su tutto il territorio nazionale.

Il gruppo di lavoro che ha preso parte al progetto e realizzato questo libro è composto da una ventina di giovani tra migranti e italiani residenti nel territorio molisano.

Ne riportiamo qualche stralcio: "Desideriamo chiamarlo libro, anche se forse non è il termine più adatto, perché racconta un viaggio, una storia, la nostra, che vogliamo resti impressa in queste pagine così da aiutarci a divulgare un importante messaggio che troviamo meglio rappresentato nelle parole di Marcel Proust: Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel possedere altri occhi, vedere l'universo attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d'altri: di osservare il centinaio di universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è.

Abbiamo parlato, riso, mangiato e giocato. Abbiamo trovato differenze e affinità tra le nostre culture, differenze e affinità che a volte ci hanno fatto sorridere, spesso ci hanno fatto riflettere, sempre ci hanno consentito di considerare la vita da altri punti di vista."

Questo libro raccoglie poesie, racconti, dialoghi, ricette e disegni.

Parla di un gruppo di cittadini del mondo che ha deciso di fare un po' di strada insieme.

Rappresenta un ricordo di ciò che abbiamo condiviso e l'inizio di ciò che condivideremo.