Cis, il duro attacco delle minoranze di Petacciato: siamo fuori, il Comune merita una amministrazione migliore

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sul sito del governo è stata pubblicata la lista dei progetti che verranno finanziati in forza del Contratto Istituzionale di Sviluppo Molise (CIS), accordo che prevede una serie di investimenti sul territorio molisano.

Ogni comune del Molise ha presentato uno o più progetti per migliorare le proprie infrastrutture e valorizzare i propri punti di forza.

Sono complessivamente 156 i progetti selezionati dal Cipe, che verranno realizzati con 220 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione.

Con grande delusione abbiamo constatato che il nome di Petacciato nell’elenco NON c’è.

L’Amministrazione comunale è stata incapace di intercettare quei fondi.

Petacciato ha perduto così un’occasione importantissima per rilanciare il turismo, per curare il territorio e le strade, per avviare lo sviluppo che questa terra attende da anni.

Un'occasione che altri comuni della zona hanno invece saputo cogliere.

Come gruppo di minoranza chiederemo conto alla giunta di questa grave mancanza. Siamo profondamenti convinti che Petacciato meriti una amministrazione migliore.

I consiglieri comunali:

Matteo Fallica (Insieme Si Può)

Giuliana Ferrara

Antoniogabriele Staniscia

Antonello Pantalone (Petacciato In Comune)