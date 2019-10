Consiglio regionale, 34 punti all'ordine del giorno per martedì prossimo: c'è anche la Ndocciata

Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per martedi 29 ottobre la prossima seduta del Consiglio regionale. Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

N. 1 (Rg. n. 161) Proposta di legge n° 20, di iniziativa dei Consiglieri DI LUCENTE, MICONE, ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 13 (Norme in materia di attività alla produzione di servizi per l'ospitalità. Bed & Breakfast)".

N. 2 (Rg. n. 309) Proposta di legge n° 47, di iniziativa dei Consiglieri TEDESCHI, CALENDA, A. ROMAGNUOLO, MATTEO, ad oggetto "Modifiche agli artt. 2 e 3 della legge regionale 12 marzo 2008, n.7 (Divieto dell'uso nelle mense scolastiche e negli ospedali pubblici e privati convenzionati".

N. 3 (Rg. n. 491) Proposta di legge n° 84, di iniziativa del Consigliere MICONE, ad oggetto "Istituzione di una Commissione consiliare di studio, a carattere temporaneo, sull'organizzazione del Servizio sanitario regionale". Relatori: DI LUCENTE

N. 4 (Rg. n. 520) Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 del Consiglio regionale del Molise ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. [D.U.P n. 43/2019]

N. 5 (Rg. n. 489) Proposta di legge n° 82, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto ""Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 - 2020."".

N. 6 (Rg. n. 71) Proposta di legge n° 5, , ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 10 (Statuto della Regione Molise).". Relatori: DI LUCENTE [PDL N. 5 - MODIFICAZIONE STATUTARIA - 1° DELIBERAZIONE]

N. 7 (Rg. n. 337) Proposta di legge n° 55, , ad oggetto ""Politiche attive del lavoro e Formazione Professionale Struttura Multifunzionale regionale di Orientamento Organizzazione e funzionamento del Sistema regionale dei servizi per il lavoro"". Relatori: SCARABEO [Iniziativa consigliere A. Michele Iorio PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2019]

N. 8 (Rg. n. 446) Bilancio di previsione finanziario della Regione Molise 2019-2021. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. [DGR 211/2019]

N. 9 (Rg. n. 516) Designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

[TRASMESSA LA DOCUMENTAZIONE IN DATA 13 SETTEMBRE 2019 PROT. N. 6530]

N. 10 (Rg. n. 554) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Fontana, Nola, Primiani, De Chirico e Manzo, ad oggetto "Annullamento in autotutela degli avvisi pubblici emanati con determine dirigenziali n. 97 e n. 98 del 08/10/2019"

N. 11 (Rg. n. 555) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Avvisi pubblici reclutamento personale - Determinazioni dirigenziali n. 97/2019 e 98/2019".

N. 12 (Rg. n. 556) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Reclutamento di n. 14 unità di personale per le attività del centro funzionale di protezione civile"

N. 13 (Rg. n. 558) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Stabilizzazione precari della Protezione civile della Regione Molise" [con nota prot. n. 7624 del 23 ottobre 2019 è stato comunicato la sostituzione dell'atto precedentemente inviato con prot. n. 7584 del 22 ottobre 2019]

N. 14 (Rg. n. 545) Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Cefaratti e Matteo, ad oggetto "Stanziamento fondi regionali a favore di soggetti trapiantati o in attesa di trapianto o affetti da patologie gravi o affetti da patologie rari, non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise".

N. 15 (Rg. n. 215) Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Accesso degli animali domestici di affezione all'interno della struttura Hospice Madre Teresa di Calcutta di Larino (CB)" [Prima iscrizione seduta del 12 febbraio 2019]

N. 16 (Rg. n. 219) Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Istituzione di un servizio regionale per la prevenzione, la valutazione e la sorveglianza delle reazioni ai vaccini" [Prima iscrizione seduta del 12 febbraio 2019]

N. 17 (Rg. n. 246) Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Introduzione sulle spiagge e negli stabilimenti balneari di "sedie Job" per persone diversamente abili" [Prima iscrizione seduta dell'11 giugno 2019]

N. 18 (Rg. n. 218) Ordine del Giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Agevolazione per la sosta dei mezzi condotti da gestanti e neomamme" [Prima iscrizione seduta del 12 febbraio 2019]

N. 19 (Rg. n. 224) Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Evento Ndocciata di Agnone" [Prima iscrizione seduta del 4 dicembre 2018]

N. 20 (Rg. n. 238) Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Situazione di crisi del settore edile del Molise" [Prima iscrizione seduta del 18 dicembre 2018]

N. 21 (Rg. n. 329) Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Ritardo pagamento stipendi guardie giurate dell'Istituto Aquila" [Prima iscrizione seduta del 19 marzo 2019]

N. 22 (Rg. n. 331)Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Ripristino servizi di vigilanza armata negli ospedali e nei punti sanitari a rischio" [Prima iscrizione seduta del 19 marzo 2019]

N. 23 (Rg. n. 346) Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Istallazione di sistemi tipo safety tutor sulla Bifernina, Trignina e sulle principali strade molisane";

N. 24 (Rg. n. 384) Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, concernente “Riattivazione dei progetti rivolti a bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento DSA".

N. 25 (Rg. n. 465) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Primiani, Fontana, Nola e Manzo, ad oggetto "Programmi di prevenzione al fenomeno del randagismo" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2019]

N. 26 (Rg. n. 427) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto < > [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 27 (Rg. n. 438) Mozione, a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Nola e Greco, ad oggetto "Nomina CDA di Molise Dati - Revoca DGR n. 210 del 2019"

[PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2019]

N. 28 (Rg. n. 442) Mozione, a firma dei consiglieri Nola, Primiani, Fontana, De Chirico e Greco, ad oggetto "Riforma Consorzi industriali - Linee di indirizzo sul riordino della governance in aree produttive" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 29 (Rg. n. 449) Mozione, firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Nomina CDA di Sviluppo Italia Molise con delibera di Giunta n. 227 del 28 giugno 2019 – Impegno alla revoca dell'atto al Presidente della Giunta regionale" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 30 (Rg. n. 499) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Centri per l'impiego di Campobasso, Termoli, Isernia. Impegno al Presidente per sbloccare le procedure per lo sblocco delle assunzioni". [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 31 (Rg. n. 524) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Stabilizzazione regionale per i dipendenti delle Comunità Montane in liquidazione. Inserimento nel Piano assunzionale" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 32 (Rg. n. 535) Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Autismo - Accreditamento provvisorio strutture". [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 33 (Rg. n. 537) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Fontana, De Chirico, Primiani e Nola, ad oggetto "Criticità del Ser.D. di Campobasso" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2019].

N. 34 (Rg. n. 286) Interrogazione con risposta scritta, a firma dei consiglieri Manzo, Fontana, Nola, Primiani e De Chirico, ad oggetto "Informazioni circa gli interventi per la sistemazione idrica del fiume Biferno di cui al Decreto n. DEC/DDS/2007/1082 del 26 novembre 2007, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare". [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2019].