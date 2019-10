Presentato in Aula Consiliare il libro di Alfredo Carosella “Campobasso meravigliosa”

Presentato venerdì sera in Aula Consiliare a Palazzo San Giorgio, il libro di Alfredo Carosella "Campobasso meravigliosa", manifestazione inserita nel cartellone degli "Eventi in città" stilato dall'assessorato alla cultura del Comune di Campobasso per il mese di ottobre.

Dopo l'introduzione musicale della Polifonica Monforte, la serata è proseguita con il dibattito moderato dalla giornalista Enrica Cefaratti, che ha introdotto un emozionato Alfredo Carosella e lo ha portato a raccontare, alla numerosa platea intervenuta, il suo libro che narra il suo legame con Campobasso attraverso un labirinto fatto di ricordi familiari ed emozioni. Non è mancato per l’occasione anche il saluto dell'amministrazione comunale, portato dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.