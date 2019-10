Arrestato dai Carabinieri di Isernia un ventenne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Proseguono i controlli serrati dell’Arma dei Carabinieri per contrastare il fenomeno della droga ad Isernia, mettendo in azione una mirata attività di controllo. I Carabinieri della Compagnia di Isernia, dopo i risultati di assoluto rilievo che hanno portato all’arresto di un uomo che aveva realizzato in casa un laboratorio artigianale per la lavorazione della marijuana, nella giornata di ieri hanno messo a segno un’altro colpo. In particolare i militari dell’Arma hanno arrestato un giovane isernino di 20 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione domiciliare venivano rivenuti e sequestrati circa 53 gr. di marijuana pronti per essere messi sul mercato isernino, la somma di 70 euro in danaro contante in banconote di vario taglio, provento dello spaccio, un telefono cellulare ed un bilancino di precisione. Il prevenuto dopo le formalità di rito, dichiarato in stato di arresto, successivamente veniva sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.