Politica, domani primo test giallorosso: le urne delle elezioni regionali in Umbria

La crisi del Papeete è stata evitata grazie alla volontà di Pd e Cinque Stelle di mettersi insieme e fare il governo giallorosso. Insieme a loro a tenerlo in piedi ci sono anche Italia Viva e LeU. Ora questa nuova maggioranza ha modo di confrontarsi con gli elettori. E lo farà domani in Umbria dove sono previste le elezioni regionali. Per la prima volta il Movimento Cinque Stelle non corre da solo, come ha sempre fatto nei suoi dieci anni di nascita, ma insieme alla coalizione di centrosinistra. In una alleanza voluta da Conte, Di Maio, Zingaretti e Speranza. Italia Viva non ha presentato liste, i tempi erano troppo stretti. Per loro prossima chiamata le consultazioni in Emilia Romagna previste per gennaio.

Il premier Conte mette le mani avanti e dichiara: non è un test nazionale. Certamente perché in Umbria conta anche il fattore dimissioni dell'ex governatrice Catiuscia Marini travolta dagli scandali del Pd.

Per questo dopo quasi 50 anni di governo del centrosinistra, questa volta ci si aspetta una vittoria del centrodestra.

La candidata del centrodestra è Donatella Tesei, senatrice della Lega ed ex sindaco di Montefalco, in provincia di Perugia. Il suo principale avversario è il candidato dell’alleanza formata da PD e Movimento 5 Stelle, l’imprenditore alberghiero Vincenzo Bianconi: la sua è la prima candidatura appoggiata esplicitamente dai due principali partiti che formano l’attuale maggioranza di governo.

Alle elezioni si presenteranno altri sei candidati: Emiliano Camuzzi, appoggiato da Potere al Popolo e dal Partito Comunista Italiano; Martina Carletti, sostenuta da Riconquistare l’Italia; Giuseppe Cirillo, sostenuto dal Partito delle Buone Maniere; Antonio Pappalardo, sostenuto dal Movimento Gilet Arancioni; Claudio Ricci, sostenuto da alcune liste civiche; e infine Rossano Rubicondi, sostenuto dal Partito Comunista.