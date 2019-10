Business e sostenibilità, formazione per futuri imprenditori

Al giorno d’oggi è impossibile essere imprenditori senza pensare alla sostenibilità: l’effetto Greta è solo la punta dell’iceberg di un fenomeno molto più ampio e che ha notevoli implicazioni di carattere economico. I giovani manager che si lasciano affascinare dalle sfide impegnative determinate dal surriscaldamento del pianeta e dal cambiamento climatico possono trovare nel Global MBA in Green Energy and Sustainable Businesses una risposta ai propri bisogni e alle proprie aspettative. La sostenibilità sembra essere diventata il principio a partire dal quale avviare un’impresa e costruire il suo futuro: c’è bisogno, di conseguenza, di competenze adeguate.

Le conoscenze e le abilità fornite

Frequentando un Master in Energy Management si ha l’opportunità di acquisire competenze di management complessive, ma soprattutto si impara a utilizzare queste capacità nel campo della sostenibilità; il che vuol dire, tra l’altro, sapere come adoperare le risorse naturali in modo efficiente. Il programma del master fa riferimento a sei principi: law, ethics & CSR, accountability, entrepreneurship, strategy e technology management. Gli studenti ottengono, nel corso delle lezioni, gli strumenti di cui hanno bisogno per programmare scenari inediti che prendano spunto da modelli di business sostenibili. Ciò comporta, tra l’altro, sapere in che modo supportare l’efficientamento delle risorse a disposizione.

Perché frequentare questo master

Appare evidente che nell’era contemporanea il ruolo di manager non può essere svincolato da una dimensione etica: ne sono ben consapevoli coloro che decidono di prendere parte al Global MBA in Green Energy and Sustainable Business, consci del fatto che la sostenibilità si può trasformare da urgenza a progetto solo se si possiede la necessaria preparazione. Il programma si articola in lezioni erogate nell’arco di 12 mesi ed è concepito per chiunque abbia in mente di fare la differenza attraverso l’innovazione, dando il la a logiche virtuose. La qualità ambientale è uno dei requisiti indispensabili per il business, insieme con la prosperità economica e l’equità sociale. Il percorso di apprendimento viene garantito da una Faculty di cui fanno parte docenti internazionali, che adottano un approccio avanzato dal punto di vista didattico senza rinunciare a esprimere il proprio punto di vista.

La sostenibilità è un business

Per gli aspiranti imprenditori e per chi imprenditore lo è già è indispensabile sapere che la sostenibilità è un business: insomma, rispettare l’ambiente non vuol dire andare in perdita, ma al contrario aumentare le probabilità di accrescere il proprio successo commerciale. Al di là delle questioni etiche, oggi i business sostenibili sono imposti dai regolamenti internazionali, mentre gli stessi investitori pretendono il massimo della trasparenza per ciò che concerne le azioni riguardanti governance, società e ambiente.

Azioni concrete per l’ambiente

Sono parecchi gli studi che mettono in evidenza il fatto che i migliori talenti si rivolgono alle imprese per domandare azioni efficaci e non di facciata a tutela dell’ambiente. Specialmente tra le nuove generazioni è evidente la volontà di non scendere a patti e di integrarsi in modo diretto e consapevole nella realtà. Non si può più far finta di nulla, visto che la questione ambientale è costantemente in primo piano. Chi non è in grado di fornire delle risposte adeguate è destinato a rimetterci, sul breve o sul medio termine.

Rivedere le strategie aziendali

Una revisione delle strategie aziendali appare inevitabile per adattarsi a quella che di sicuro è una moda, ma comunque una moda giusta e meritevole: la sostenibilità richiede attenzione e professionalità ben formate, proprio come quelle che provengono dal master erogato dalla Bologna Business School, destinato a una platea di studenti in arrivo da ogni parte del mondo.