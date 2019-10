Umbria, Toma: con un centrodestra leale e unito si vince e si continuerà a farlo

- «In Molise, nel 2018, abbiamo inaugurato un modello vincente di centrodestra, unito e allargato alle forze civiche, che continua ad affermarsi con solidità ad ogni appuntamento elettorale. Il grande successo in Umbria conferma che la nostra è la coalizione della credibilità, della concretezza e della coerenza.

Congratulazioni e auguri di buon lavoro alla neopresidente umbra, Donatella Tesei, e alla squadra di consiglieri che, con lei, da oggi, sarà al lavoro per la propria splendida terra. Centrodestra ancora una volta vincente e presente per fare bene».

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a margine del risultato elettorale in Umbria, che ha sancito l’elezione della candidata di centrodestra, Donatella Tesei.