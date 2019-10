Sevel, Domenicangelo Litterio: un problema tira l’altro

Il Movimento di difesa delle zone interne raccoglie opinioni e sollecita chiarezza anche su aspetti organizzativi che riguardano principalmente gli operai che provengono dai paesi dell’alto Vastese e dell’alto Molise. Naturalmente la situazione dell’azienda è complessa e gli aspetti specifici riguardano i rapporti azienda-sindacati. Tuttavia nella condizione di difficoltà in cui attualmente si trovano i lavoratori è auspicabile eliminare almeno gli inconvenienti più fastidiosi.

Per esempio: se un operaio paga l’abbonamento dal lunedi al venerdì, cioè 5 giorni, ed ora, per motivi organizzativi magari riposa lunedì e va a lavorare il sabato, sempre cinque giorni di corsa sono; invece è richiesto il pagamento per il viaggio del sabato. E’ bene che le aziende di trasporto pubblico, nella normale collaborazione con la SEVEL siamo messe nelle condizione di adeguare i loro percorsi e le conseguenti condizioni di viaggio. Inoltre le turnazioni di lavoro non possono essere così improvvisate e con poco preavviso perché anche l’operaio abbia la possibilità di organizzare le proprie giornate e tutto il complesso relazionale famigliare e sociale.

Il coordinatore: Domenicangelo Litterio