Aida Romagnuolo, eventi sismici 2018: una mia mozione sugli uffici tecnici comunali

"A seguito del sisma del giorno 16 Agosto 2018 e seguenti, i Comuni interessati si sono trovati improvvisamente oberati da numerosi adempimenti correlati alle criticità conseguenti alle numerose e continue scosse sismiche. In particolare gli Uffici Tecnici e i C.O.C. dei comuni di Palata, Acquaviva Collecroce, Montemitro, Guglionesi, San Felice del Molise, Montecilfone, Tavenna, San Martino in Pensilis, Larino, Montorio nei Frentani e Montefalcone nel Sannio hanno dovuto gestire la prima emergenza e il coordinamento delle squadre di tecnici inviate dalla Regione Molise per effettuare i numerosi sopralluoghi sugli edifici pubblici e privati, per poi predisporre gli atti amministrativi conseguenti, sia in orario d'ufficio sia fuori orario, lavoro del tutto straordinario e imprevedibile che si protrarrà almeno fino all'anno 2021".

E' quanto dichiarato da Aida Romagnuolo. Ad oggi, ha proseguito Romagnuolo, a distanza di oltre 12 mesi dall'evento, i problemi già evidenziati dai diversi Uffici Tecnici comunali si sono ulteriormente acuiti con le istruttorie e gli iter procedurali delle attività connesse ai C.A.S., con gli interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato e alle varie, con le continue richieste di dati da parte della Struttura Commissariale Regionale da espletare in tempi brevi. Tali adempimenti, ha ancora detto Romagnuolo, che all'inizio sembravano sostenibili, si sono rivelati impegnativi a causa dell'esiguo personale tecnico a disposizione dei Comuni già gravato dalle numerose attività ordinarie. Per tali motivi, ha concluso Romagnuolo, con una mia mozione ho chiesto l'impegno del Presidente della Giunta Regionale del Molise, ad adottare tutte le iniziative atte a garantire la possibilità di assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, unità di personale tecnico da destinare allo svolgimento delle attività connesse alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso.