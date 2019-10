Consiglio comunale a Campobasso, seduta lampo: rinviate tutte le mozioni della minoranza

Seduta lampo per il consiglio comunale di Campobasso. Approvate le proposte di Deliberazione relative a:

1) Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 adottato in via d'urgenza dalla giunta comunale con atto n.227 del 9 ottobre 2019.

2)Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021

Non essendo in aula presenti i consiglieri di minoranza che hanno presentato interrogazioni e interpellanze, le stesse non possono essere discusse e vengono rinviate alla prossima riunione del consiglio comunale.

Il consiglio vota poi a favore del rinvio delle mozioni e degli ordini del giorno presentati sempre dai consiglieri di minoranza non presenti in aula, al fine di permetterne la discussione nel prossimo consiglio.

Alle ore 9.26, dopo l'approvazione dei verbali delle sedute consiliari dei giorni 13,15 maggio; 11, 29 luglio; 16,19 Agosto; 12, 27 settembre e 7 e 16 ottobre 2019, la seduta del consiglio comunale di oggi viene chiusa.