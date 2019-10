Comitato "Vediamoci chiaro" : Sono iniziate le grandi manovre in vista delle elezioni comunali a Poggio Sannita

Come normale che fosse, da qualche tempo sono iniziate a Poggio Sannita le grandi manovre in vista delle elezioni comunali in programma nella prossima primavera. Riunioni si susseguono incessantemente sia in abitazioni private, sia in ristoranti lontani dal paese, cercando di rimanere nascosti da occhi indiscreti. Protagonisti di queste tavole rotonde sono sia ex amministratori, sia vecchi marpioni della politica poggese, sia giovani rampanti che aspirano ad avere un ruolo di rilievo nella politica locale. Nulla di strano, ci mancherebbe, se non fosse per alcune notizie che circolano da qualche giorno tra la popolazione e che vedono protagonisti il sindaco Orlando e il vicesindaco Amicone che, a quanto pare, sono ai ferri corti per alcune non precisate divergenze. E proprio per questi contrasti, pare che il sindaco Orlando voglia defilarsi dall'attuale maggioranza diventando il fulcro sul quale costruire una lista fatta di giovani e di personalità del posto. Se queste notizie fossero confermate, il vicesindaco Amicone si troverebbe di fronte ad un dubbio amletico e cioè se capeggiare una lista in contrapposizione a quella dell'attuale sindaco, mettendoci questa volta la faccia o trovare ancora una volta qualcuno che gli faccia da copertura così come già accaduto nelle ultime competizioni elettorali che lo hanno visto partecipare. Vedremo se queste voci hanno qualche fondamento di verità e se cosi fosse aspettiamoci una campagna elettorale davvero scoppiettante.

In attesa di smentite o conferme da parte dei protagonisti, noi come comitato civico ci limitiamo ad essere attenti osservatori degli eventi restando, per il momento, spettatori neutrali.

IL COMITATO CIVICO SPONTANEO

"VEDIAMOCI CHIARO"

DI PARDO ROBERTO